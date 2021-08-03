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вторник, 03 августа 2021 10:02

Экс-наставник сборной Германии хочет тренировать Украину

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Экс-наставник сборной Германии хочет тренировать Украину
Юрген Клинсманн сейчас без работы. Фото: Reuters

Бывший наставник сборной Германии и "Баварии" 57-летний Юрген Клинсманн может возглавить сборную Украины.

На пост наставника сборной Украины претендуют и два иностранных специалиста. Через агентов свои услуги УАФ предложили немец Клинсманн и итальянец Джанни Де Бьязи, сообщает канал "Тайны футбола".

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Клинсманн как тренер известный в первую очередь по работе со сборной Германии в 2004-2006 годах. В 2006-м он привел "бундестим" к бронзовым медалям домашнего Кубка мира. Также Клинсманн работал с "Баварией", сборной США и берлинской "Гертой".

Де Бьязи с июля 2020-го возглавляет сборную Азербайджана. Также в своей карьере он работал с рядом итальянских клубов и сборной Албании в 2011-2016 годах. Ему удалось вывести Албанию на ее первый в истории большой турнир - Евро-2016.

Сборная Украины осталась без тренера после отказа Андрея Шевченко продлевать контракт.

На Евро-2020/21 сборная Украины дошла до четвертьфинала.

Среди главных кандидатов на должность - Мирон Маркевич и Сергей Ребров.

1 августа сборная Украины сыграет против Казахстана в отборе к Кубку мира.

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