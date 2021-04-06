Стало известно, будет ли сборная Украины играть на Евро-2020/21 со зрителями

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Матчи сборной Украины на Евро-2020/21 против Северной Македонии и Австрии пройдут со зрителями.

Национальный стадион Бухареста сможет заполнен на 25% - 13 тис мест, сообщает Digi24.

"Это очень хорошие новости. Этот сигнал является небольшим преимуществом перед лицом пандемии. Мы вложили много денег в этот проект. Это самое спортивное мероприятие, организованное в Румынии. Я рад, что Бухарест присоединяется к Венгрии, России, Дании, которые уже подтвердили, что также позволят заполнять стадионы на 25%.

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Каждый болельщик должен будет предъявить сертификат, подтверждающий, что он вылечился от ковиду, что он был вакцинирован. Каждый билет будет содержать дату и время, когда человек должен присутствовать на стадионе, чтобы избежать скопления людей у ​​входа. Если у зрителя не будет такого сертификата, он будет протестирована на месте ", - сказал министр спорта Румынии Эдуард Новак.

17 июня сборная Украины в Румынии будет играть против Северной Македонии, а 21 июня украинцы сыграют против сборной Австрии. Первым соперником сборной Украины на Евро будут Нидерланды. Игра пройдет в Амстердаме. Пока не известно, смогут там присутствовать болельщики. Также на Национальном стадионе Бухарест 28 июня состоится встреча 1/8 финала турнира между победителем группы F и 3-м местом в группе A / B / C, то есть это может быть и сборная Украины. УЕФА снял ограничения по количеству зрителей на стадионах, теперь решение принимают местные органы власти. Евро-2020/21 пройдет из 11 июня по 11 июля. Турнир должны принять 12 разных городов.