Наша футбольная сборная теперь играет не для побед - Несенюк

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины неудачно начала отбор к Кубку мира-2022.

В стартовом поединке украинцы смогли не проиграть в Париже сборной Франции, но потом не закрепили успех в матчах против Финляндии и Казахстана сыграв оба раза вничью.

Теперь команде Андрея Шевченко остается только бороться за 2-е место в группе и надеяться поехать в Катар через дополнительные матчи.

"Как по мне, неожиданная ничья в Париже, когда мы не проиграли чемпионам мира, стала для некоторых неприятным сюрпризом. Действительно, зачем это нам, когда еще до начала отбора мы имели "железное" оправдания на случай неудачи - мы же в группе с чемпионами мира! Не исключено, что именно поэтому после удачного поединка с французами тренер сборной вопреки изначальной традиции не выставил на следующую игру тот же состав, а перетасовал его так, что наши игроки порой чуть ли не дрались друг о друга головой, потому что не понимали куда им бежать . как следствие - Украина будет теперь бороться за второе место в группе со скромными, но организованными командами Финляндии и Боснии. Они, как показала игра с финнами в Киеве, ничем нас не слабее.

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Собственно, мы и не утверждаем, что это не так. Руководителям нашего футбола вполне комфортно в компании европейских середнячков, которые ни на что не претендуют, и из которых ничего не требуют. Выигрывают - хорошо, проигрывают - ничего страшного! Мы же теперь играем не ради побед ", - написал журналист Николай Несенюк.

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