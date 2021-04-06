Стало известно, будет ли защитник "Вулверхэмптона" играть за сборную Украины

Макс Килман проводит первый сезон в АПЛ. Фото: Twitter.com/wolves

Защитник английского "Вулверхэмптона" 23-летний Макс Килман не сможет играть за сборную Украины.

Несмотря на желание игрока и Украинской ассоциации футбола УЕФА не позволит футболисту получить украинское футбольное гражданство, потому что он выступал за футзальную сборную Англии, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Насколько я понимаю, ФИФА направила письмо УАФ, в котором признала, что 8 официальных матчей Килмана за национальную футзальную сборную Англии не позволяют ему выступать в составе сборной Украины. То есть, у него есть английское футбольное гражданство, и он должен пробиваться в сборную Англии. футзальную, по пляжному или из большого футбола - эти 3 вида спорта, как одна семья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о потенциальном новичке сборной Украины

Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран с других подвидов. Поэтому, я думаю, что история с Килманом уже закрыта. Сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим его в желто-синей футболке. Хотя, насколько я знаю, он обнаружил серьезное желание. Он инициировал получения украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом, и у него были большие надежды, что он все же оденет футболку национальной сборной Украины. Но таковы правила ФИФА на сегодняшний момент, и играть за Украину пока ему не придется", - резюмировал Цыганик в эфире "ЦиганикLIVE".

Макс Килман родился в Лондоне, в районе Челси. Его мать Мария походит из Киева, а отец Алекс родился в Москве. Родственники по отцовской линии эмигрировали в США. Килман в детстве бывал на родине родителей в Киеве и Москве. Владеет русским языком. В текущем сезоне защитник стал основным игроком команды АПЛ "Вулверхэмптон". Килман провел 17 матчей в чемпионате Англии. Следующий матч сборная Украины проведет против Бахрейна в рамках подготовки к Евро-2020/21.