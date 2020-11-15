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воскресенье, 15 ноября 2020 15:21

Что нужно знать о потенциальном новичке сборной Украины

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Что нужно знать о потенциальном новичке сборной Украины
Макс Килман проводит первый сезон в АПЛ. Фото: в twitter.com/wolves

Защитник английского "Вулверхэмптона" 23-летний Макс Килман заявил о своем желании играть за сборную Украины. Что нужно знать об потенциальном игроке национальной команды?

Имеет украинские корни. Килман родился в Лондоне, в районе Челси. Его мать Мария уроженка Киева, а отец Алекс родился в Москве. Родственники по отцовской линии эмигрировали в США. Килман в детстве бывал на родине своих родителей в Киеве и Москве. Владеет русским языком.

Играет первый сезон на высоком уровне. До поточного сезона сезона о Макса почти не было ничего известно. Он учился в академии "Фулхэма", выступал за клуб 5 лиги "Майдехен Юнайтед. Играл в футзал, где его заметили скауты "Вулверхэмптона". В своем нынешнем клубе был игроком ротации, но в текущем сезоне из-за травм двух защитников сыграл в 5 подряд матчах и смог стать основным защитником команды.

В своем нынешнем клубе был игроком ротации, но в текущем сезоне из-за травм двух защитников сыграл в 5 подряд матчах и смог стать основным защитником команды

Выступает на проблемной позиции для сборной Украины. Позиция Килмана - левый центральный защитник. Для сборной Украины -это одна из наиболее проблемных позиций. Основным здесь является Николай Матвиенко, но он не всегда надежен в защите. Можно также рассматривать Виталия Миколенко с "Динамо", но Андрей Шевченко использует его на позиции левого защитника. Капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко не имеет стабильной игровой практики в австрийском ЛАСКе.

Сильные и слабые стороны. Сильный в физической и верховой борьбе благодаря росту 192 см. Хорошо работает с мячом (опыт игры в футзал помогает). Избегает рисков на поле, пытается играть проще. Не хватает опыта и тактической подготовки.

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Следующий матч сборная Украины проведет 17 ноября против Швейцарии. Начало игры - в 21. 45.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
15
ноября

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