Почему Украина проиграла Германии

Александр Зинченко стал главным антигероем матча. Фото: УАФ

В 5 туре Лиги наций сборная Германии в домашнем матче обыграла Украину - 3:1. Что нужно знать об игре?

Команды играли не в оптимальных составах. Из-за положительных тестов на коронавирус, травм и дисквалификаций обе команды недосчитались части ведущих игроков. Если Йоахим Лёв смог компенсировать потери благодаря большому выбору футболистов, то Андрей Шевченко остался фактически без возможности для маневра.

Шевченко попытался лишить соперника пространства.. Сборная Украины сыграла вторым номером, через количественную защиту. Германия уперлась в 3 линии обороны. Когда соперник брал передышку, то украинцы увеличивали темп игры и позиционно атаковали. Тактика украинцев была довольно эффективной, если бы не индивидуальные ошибки.

Во втором тайме Лёв отдал инициативу сопернику. Немцы отказались от позиционной атаки и высокого прессинга. Подолгу разыгрывали мяч на своей половине поля, вытягивая на себя соперников. Понимали, что сил Украине надолго не хватит. В позиционной игре команде Шевченко явно не хватало нестандартных действий.

Александр Зинченко стал одним из антигероев матча. Две ошибки игрока "Манчестер Сити" привели к двум пропущенным мячам. В обоих случаях Зинченко проиграл единоборства Леону Горецке.

Тактика украинцев была довольно эффективной, если бы не индивидуальные ошибки. Провалился Зинченко

Сборная Германии ошибалась в защите. Оборона немцев сыграла не очень надежно. Теряли игроков в собственной штрафной площадке, пропускали быстрые атаки, не всегда удачно действовали при прессинге. Сборной Украины не хватило мастерства, чтобы наказать соперника.

Наиболее уязвимыми у сборной Украины были фланги. Ефим Конопля и Эдуард Соболь не всегда справлялись со своими визави. Сборная Германии могла использовать фланговые подачи и навесы, которые были не очень эффективными.

Команды думали о следующих матчах. После 2 забитого мяч немцы откровенно уменьшили скорости и сбили темп игры. После 3 гола в ворота Андрея Пятова, оба наставника начали снимать ведущих игроков думая о важных следующих матчах против Испании и Швейцарии.

Сборная Украины могла рассчитывать на очки. В тактическом плане украинцы были готовы к сильным и слабым сторонам соперника. Не хватило реализации и присутствии всех игроков. Индивидуальные ошибки Зинченко перечеркнули весь план на игру.

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17 ноября сборная Украины сыграет в гостях против Швейцарии в 6 туре Лиги наций. Начало игры - в 21:45.