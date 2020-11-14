Почему Украина проиграла Германии

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 144
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 540
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 918
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 594
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 459
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 504
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
"Большинство ненавидят коррупцию, но можно порешать с кумом" - экономист
Просмотров: 288
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Девушка, ультрас, война - что подталкивает перейти на украинский
Просмотров: 495
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
Виселица, файеры и послание: как общественность съездила в гости к Тупицкому (ВІДЕО)
2 Просмотров: 1485
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
Как Украина проиграла Германии
Как Украина проиграла Германии
Почему Украина проиграла Германии
Почему Украина проиграла Германии
Обескровленная Украина проиграла первый матч Германии
Обескровленная Украина проиграла первый матч Германии
Женская драка стала самым зрелищным моментом гандбольного матча
Женская драка стала самым зрелищным моментом гандбольного матча
Такого вы ещё не видели: гол в Кубке Дании
Такого вы ещё не видели: гол в Кубке Дании
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 630
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2052
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1242
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2133
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
13 ноября 2020
2 Просмотров: 576
Чому не вижив Віталій Вільховий?
Наприкінці жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи АН-26 під ЧугуєвОм. Трохи винувате командування Повітряних сил, трохи помилився екіпаж, ...
воскресенье, 15 ноября 2020 00:31

Почему Украина проиграла Германии

  Комментировать
Почему Украина проиграла Германии
Александр Зинченко стал главным антигероем матча. Фото: УАФ

В 5 туре Лиги наций сборная Германии в домашнем матче обыграла Украину - 3:1. Что нужно знать об игре?

Команды играли не в оптимальных составах. Из-за положительных тестов на коронавирус, травм и дисквалификаций обе команды недосчитались части ведущих игроков. Если Йоахим Лёв смог компенсировать потери благодаря большому выбору футболистов, то Андрей Шевченко остался фактически без возможности для маневра.

Шевченко попытался лишить соперника пространства.. Сборная Украины сыграла вторым номером, через количественную защиту. Германия уперлась в 3 линии обороны. Когда соперник брал передышку, то украинцы увеличивали темп игры и позиционно атаковали. Тактика украинцев была довольно эффективной, если бы не индивидуальные ошибки.

Во втором тайме Лёв отдал инициативу сопернику. Немцы отказались от позиционной атаки и высокого прессинга. Подолгу разыгрывали мяч на своей половине поля, вытягивая на себя соперников. Понимали, что сил Украине надолго не хватит. В позиционной игре команде Шевченко явно не хватало нестандартных действий.

Александр Зинченко стал одним из антигероев матча. Две ошибки игрока "Манчестер Сити" привели к двум пропущенным мячам. В обоих случаях Зинченко проиграл единоборства Леону Горецке.

Тактика украинцев была довольно эффективной, если бы не индивидуальные ошибки. Провалился Зинченко

Сборная Германии ошибалась в защите. Оборона немцев сыграла не очень надежно. Теряли игроков в собственной штрафной площадке, пропускали быстрые атаки, не всегда удачно действовали при прессинге. Сборной Украины не хватило мастерства, чтобы наказать соперника.

Наиболее уязвимыми у сборной Украины были фланги. Ефим Конопля и Эдуард Соболь не всегда справлялись со своими визави. Сборная Германии могла использовать фланговые подачи и навесы, которые были не очень эффективными.

Команды думали о следующих матчах. После 2 забитого мяч немцы откровенно уменьшили скорости и сбили темп игры. После 3 гола в ворота Андрея Пятова, оба наставника начали снимать ведущих игроков думая о важных следующих матчах против Испании и Швейцарии.

Сборная Украины могла рассчитывать на очки. В тактическом плане украинцы были готовы к сильным и слабым сторонам соперника. Не хватило реализации и присутствии всех игроков. Индивидуальные ошибки Зинченко перечеркнули весь план на игру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Украина проиграла Польше

17 ноября сборная Украины сыграет в гостях против Швейцарии в 6 туре Лиги наций. Начало игры - в 21:45.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему Украина проиграла Германии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 2 Просмотров: 36657
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
На поле к бельгийскому фермеру приехали автоматчики
 1 Просмотров: 11475
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе 8 Просмотров: 10836
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться
Часть Украины завалит мокрым снегом: каким регионам готовиться Просмотров: 9342
&quot;Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи&quot;
"Когда придут к тебе, накорми и дай им выпить. Если будут вредить, накричи" Просмотров: 7866
Спорт
Как Украина проиграла Германии
Как Украина проиграла Германии
 Просмотров: 126
УЕФА оштрафовало "Динамо"
УЕФА оштрафовало "Динамо" Просмотров: 180
Шевченко прокоментировал поражение от Германии
Шевченко прокоментировал поражение от Германии 1 Просмотров: 243
Германия – Украина – 3:1. Три штанги спасли немцев
Германия – Украина – 3:1. Три штанги спасли немцев
 Просмотров: 1008
Матч Германия – Украина состоится. Новых больных нет
Матч Германия – Украина состоится. Новых больных нет Просмотров: 342
Больше всего комментируют
13
AC/DC выпустили первый альбом после смерти гитариста
11
Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему
8
Оппозиция в Беларуси переходит к партизанской борьбе
4
Город сожгли, а трупы спустили по реке
4
В Феофании рассказали, сколько стоит лечение Зеленского
Голосов: 109
Голосование Кто выиграет первый круг УПЛ?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтер"
Просмотреть