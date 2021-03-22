Стало известно, натурализирует ли Украина защитника английского клуба

Сборная Украины близка к натурализации английского защитника "Вулверхэмптона" 23-летнего Макса Килмана.

Футболист проходит процедуру получения украинского гражданства, рассказал наставник национальной команды Андрей Шевченко в эфире "Великого футбола".

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"Если игрок хочет играть за сборную, то прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это главный приоритет. Что касается Килмана. Насколько я знаю, у него уже идет этот процесс. Когда он получит паспорт на руки, тогда будем реагировать", - сказал Шевченко.

Килман Макс родился в Лондоне, в районе Челси. Его мать Мария происходит из Киева, а отец Алекс родился в Москве. Родственники по отцовской линии эмигрировали в США. Килман в детстве бывал на родине родителей в Киеве и Москве. Владеет русским языком.

В текущем сезоне защитник стал основным игроком команды АПЛ "Вулверхэмптон". Килман провел 15 матчей в чемпионате Англии.

24 марта сборная Украины сыграет в гостях против Франции. Начало в 21:45.

28 и 31 марта национальная команда будет принимать в Киеве Финляндию и Казахстан.