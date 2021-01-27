Стали известны подробности конфликта Ибрагимовича и Лукаку в миланском дерби

Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович. Фото: REUTERS

Стала известна причина конфликта между форвардом "Милана" Златан Ибрагимович и нападающим "Интера" Ромелу Лукаку в матче Кубка Италии.

Швед в ходе перепалки сказал бельгийцу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел". На это Лукаку ответил: "Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын", - сообщает Sportmediaset.

Спор между нападающими случился в начале 2-го тайма. Судья матча показал обоим игрока по желтой карточке. Для Златана она стала 2-й.

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"Интер" победил "Милан" - 2:1 - и вышел в полуфинал Кубка Италии.