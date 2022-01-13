Сергей Стаховский был лучшим украинским теннисистом последних лет. Фото: Instagram.com/stako_s

Экс-лидер сборной Украины 36-летний Сергей Стаховский объявил о завершении профессиональных выступлений.

Для Стаховского последним стала квалификация к Открытому чемпионату Австралии по теннису. Украинец проиграл американцу Джеффри Вулфу.

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"Путешествие в тысячу матчей начинается с одного броска. Спасибо, теннис, это было по-настоящему", – написал теннисист в Instagram.

В ноябре 2021 года Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины по теннису. За сборную Сергей выступал с 2006 года и провел более 70 матчей.

Сергей Стаховский – обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. Финалист юношеского турнира "Большого Шлема" Рекордом Стаховского была 31-я позиция в мировом рейтинге в конце сентября 2010 года. Теннисист за карьеру заработал более €5 млн.