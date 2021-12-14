"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский

Лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский раскритиковал украинского боксера Василия Ломаченко.

После победы над Ричардом Комми боксер набросил на плечи флаг Белгорода-Днестровского, а не Украины.

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"Вы объясняете, почему особенный флаг? Потому, что подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к запоребриковцам. А Украина была и будет даже когда нас здесь не будет", - написал Стаховский в Instagram.

Автор: Instagram/lomus_official

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей. Украинец одержал 16-ю победу на профи-ринге, имеет 11 нокаутов и два поражения. Комми потерпел четвертое поражение за 30 побед и 27 нокаутов. Украинец стал обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбасосом.