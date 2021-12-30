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четверг, 30 декабря 2021 20:12

"Понимаю, почему Тимощук уехал в Россию" - Стаховский

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&quot;Понимаю, почему Тимощук уехал в Россию&quot; - Стаховский
Анатолий Тимощук выигрывал ЛЧ с "Баварией". Фото: ФК "Зенит"

Лидер украинского тенниса Сергей Стаховский рассказал о своих отношениях с ассистентом главного тренера "Зенита" Анатолием Тимощуком.

Стаховский объяснил причины, почему Тимощук работает в России.

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"У меня хорошие отношения с Тимощуком, мы часто общаемся. Это было его решение. Я бы так не поступил. Но когда я был последний раз в Санкт-Петербурге, это был 2013 год. Он тогда вернулся туда из "Баварии" Там зашкаливает уровень, на котором его ценят и любят. Это связано с его выступлениями за клуб, его отношением к команде, к жизни. Он нигде не бухал, всегда был профессионалом, общался с фанатами. Поэтому я понимаю, почему он туда уехал.

Но в Украине сложилось такое отношение к нему, он понимал, на что идет. Он понимал, что это дорога в одну сторону. До сих пор общаюсь с ним, он все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта, – сказал Стаховский в комментарии "Спорт Арена".

Сергей Стаховский – лидер мужской сборной Украины по теннису и известен своей поддержкой украинской армии.

Анатолий Тимощук с 2017 года работает тренером в "Зените". До этого дважды выступал за команду в роли игрока. В Украине выступал за "Волынь" и "Шахтер". В составе сборной Украины провел 144 матча. Участвовал в Кубке мира-2006 и Евро-2012, 2016.

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