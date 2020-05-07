Стадион в оккупированном Донецке могут признать лучшим в мире

На "Донбасс Арене" уже 6 лет не проводят футбольных матчей. Фото: dnews.dn.ua

Клубный стадион "Шахтера" "Донбасс Арена" может быть признан лучшим футбольным стадионом мира.

Донбасс Арена" вошла в число лучших стадионов, которое определило испанское издание "Марка"

Путем голосования среди 14 миллионов респондентов был составлен список из 40 стадионов, из которых и будет определен лучший. Среди претендентов на это звание оказалась и стадион в оккупированном Донецке.

В голосовании лидирует Международный стадион Каира, на котором выступает египетский "Аль-Ахли".

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"Донбасс Арена" была построена в 2009 году. Стадион вмещает 51 000 500 зрителей. Арена принимала матчи Евро-2012. С 2014 года на стадионе не проводятся матчи.