Соперники Украины по Евро начали Лигу Наций с побед

Стивен Бергвейн из сборной Нидерландов благодарит Бога за забитый мяч. Фото Рейтер

Вчера в Лиге Наций был сыгран очередной тур. Наши соперники по Евро-2021 сборная Нидерландов у себя дома минимально обыграла Польшу - 1:0. Единственный мяч забил Стивен Бергвейн на 61-ой минуте.

В другом матче этой группы Италия не смогла обыграть Боснию и Герцеговину - 1:1.

Еще один соперник Украины сборная Австрии на выезде обыграла Норвегию - 2:1. Грегорич открыл счет на 35-ой минуте, а Забитцер с пенальти удвоил его. Викинги смогли ответить голом Холланд на 66-ой минуте. В этой группе Румыния поделили очки с Северной Ирландией - 1:1.

Сборная Нидерландов у себя дома минимально обыграла Польшу

Во второй группе Лиги "В" Чехия на выезде обыграла Словакию - 3:1, а Шотландия не смогла преодолеть сопротивление Израиля - 1:1.

И наконец в четвертой группе Лиги "С" Албания так же на выезде обыграла многострадальную ныне Беларусь - 2: . С таким же счетом Казахстан обыграл на выезде Литву.

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Сборная Украины в Лиге "А" завтра встретится на выезде со сборной Испании.