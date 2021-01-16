Соперник Украины определился с тренером на Евро

Ангеловски тренирует команду шетой год. Фото Skor

Федерация футбола Македонии объявила о продолжении сотрудничества с главным тренером национальной команды Игорем Ангеловски.

44-летний специалист возглавляет "Красных львов" с октября 2015 года, но Евро-2020 стал первым крупным турниром, на который пробилась команда. Македонцы заняли лишь третье место в отборе, но удачно выступили на стадии плей-офф, обыграв Косово (2:1) и Грузию (1:0).

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На Евро-2020 Украина и Северная Македония оказались в одной группе, где сыграют с Нидерландами и Австрией.