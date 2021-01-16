Соперник Украины определился с тренером на Евро

 
Ексклюзивы
1/5
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1287
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1332
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 297
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 567
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
2 Просмотров: 774
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 810
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 288
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2214
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 468
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2214
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 468
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1611
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5580
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 828
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 13:46

Соперник Украины определился с тренером на Евро

  Комментировать
Соперник Украины определился с тренером на Евро
Ангеловски тренирует команду шетой год. Фото Skor

Федерация футбола Македонии объявила о продолжении сотрудничества с главным тренером национальной команды Игорем Ангеловски.

44-летний специалист возглавляет "Красных львов" с октября 2015 года, но Евро-2020 стал первым крупным турниром, на который пробилась команда. Македонцы заняли лишь третье место в отборе, но удачно выступили на стадии плей-офф, обыграв Косово (2:1) и Грузию (1:0).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко попал в двадцатку лучших тренеров десятилетия

На Евро-2020 Украина и Северная Македония оказались в одной группе, где сыграют с Нидерландами и Австрией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соперник Украины определился с тренером на Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"

Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта

Украина объявила войну России

Вашингтон начал военную операцию

Маньяк убивал и ел тела детей

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 3 Просмотров: 30619
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 9540
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали Просмотров: 6759
Какие машины с &quot;автоматом&quot; можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5
 1 Просмотров: 6696
Трое несовершеннолетних девушек пошли щедровать и исчезли
Трое несовершеннолетних девушек пошли щедровать и исчезли Просмотров: 6453
Спорт
Назвали, с кем Коваленко будет конкурировать в "Аталанте"
Назвали, с кем Коваленко будет конкурировать в "Аталанте" Просмотров: 234
Российский футбольный клуб попал под санкции США
Российский футбольный клуб попал под санкции США Просмотров: 288
Луческу уговаривает Тейшейру перейти в "Динамо"
Луческу уговаривает Тейшейру перейти в "Динамо" Просмотров: 468
Назвали количество языков, которые знает Луческу
Назвали количество языков, которые знает Луческу Просмотров: 954
Шевченко попал в двадцатку лучших тренеров десятилетия
Шевченко попал в двадцатку лучших тренеров десятилетия Просмотров: 144
Больше всего комментируют
6
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
3
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
3
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Голосов: 880
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть