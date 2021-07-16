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пятница, 16 июля 2021 21:00

Смог ли Шевченко проявить себя на Евро

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Смог ли Шевченко проявить себя на Евро
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Евро-2020/21 завершился победой сборной Италии.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков специально для Gazeta.ua оценил работу тренеров на турнире.

Роберто Манчини. Три года назад Италия проиграла квалификацию к Кубку мира в России. За это время сборная изменилась в лучшую сторону и сыграла 34 матча без поражений. Имеет шансы установить мировой рекорд в этом компоненте. Тренерская роль в этих достижениях однозначна. Сборная Италия еще довольно перспективная. Манчини может работать дальше. Только нужно решать текущие проблемы. Прежде всего вопрос центра обороны, где Кьеллини и Бонуччи уже возрастные.

Гарет Саутгейт. Если команда играет в привлекательный футбол и ничего не выиграет, то собирается недовольство болельщиков. За счет результата Саутгейт мог нивелировать любые претензии к своей работе. Он вывел англичан в полуфинал Кубка мира в России, который был воспринят как триумф. Сейчас впервые вывел в финал Евро. Поэтому должен продолжить работать с Англией дальше.

Манчини и Саутгет останутся на своих местах работать дальше

Каспер Юлманд. Работа тренера сборной и клуба - это разные профессии. В плане перехода нужно быть осторожным. Тренер Дании уже имел опыт работы на клубном уровне, но не смог себя проявить, как в сборной. Здесь проявляются академичность и глобальность мышления, умение сомневаться. Юлманд производит впечатление ученого, а не тренера. Национальная сборная для него идеальная место.

Луис Энрике. Много вопросов к тренеру Испании. Есть доминирование на поле, но не хватает остроты. Удалось проявить себя только в мате против Словакии. Неплохо выглядели в полуфинале против Италии, но не смогли дожать соперника.

Роберто Мартинес. Сборная Бельгия показывает прогресс. Даже смогли дойти до полуфинала Кубка мира-2018. В Мартинеса есть определенный карт-бланш на работу с командой дальше. Вопрос в том, что работа в клубах оплачивается лучше. У него есть предложения. Все будет зависеть от его желания. Опыт работы в клубах есть.

Дешам пересидел в сборной Франции

Андрей Шевченко. Здесь нужно различать, что нас устраивает больше: перспективы Шевченко в качестве клубного тренера, или интересы сборной Украины? Я жду откровений что было на Евро. Выступление сборной оставило много вопросов. Я не понимаю, что это было. Матчи с Австрией и Англией были важные матчи, но вышли слабыми.

Ярослав Шилгавы. Чехия не имеет звезд. Но показали хорошую игру. Могли достичь больше, чем четвертьфинал, если бы не провалили первый тайм 1/8 против Дании. О работе тренера свидетельствует результат команды.

Йоахим Лёв. Сколько лет работы с "бундестим" на Евро были последние аккордами для Лёва. Думаю, что тренер определенное время поработает комментатором на телевидении.

Ференанду Сантуш. Есть подозрение, что Сантуш себя исчерпал на этой должности. Доверие к возрастным игрокам при наличии интересных больше молодых футболистов удивляет. Имея возможность играть больше на атаку сборная Португалии выбрала защитный футбол, который не сработал.

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Владимир Петкович. Работает на своем уровне уже много лет. Швейцария может подняться или опуститься. Выйдет из группы обязательно. Далее - четвертьфинал, или вылетает в 1/8 финала.

Дидье Дешам. То что Франции не прошла Швейцарию в 1/8 финала больше случайность. На самому турнире игра французов была академической при качественном подборе игроков. Сыграли сильно только против Германии. Затем включились во втором тайме против Швейцарии. Создается впечатление, что Дешам пересидел на своей должности.

Златко Далич .Поколения игроков хорватов сейчас слабое. На Кубке мира в России Далич не мешал играть футболистам. Сейчас на этих качествах играть тяжело. Постарел Модрич, который не может играть 90 минут и проблемы с форвардом. Хорваты ничего особенного не показали и от них и ничего не ждали.

Франк Де Бур. Нидерланды не оправдали свой потенциал. Легко выиграли группу, но сразу попрощались в матчах плей-офф. Не зря Де Бура отправили в отставку после турнира. Нидерланды имели хороших игроков, но ничего не показали.

Франко Фода. Больше позитива, чем негатива. Австрия вышла из группы и дала бой Италии в 1/8. Немного не повезло по ходу матча против команды Манчини.

Янне Андресен. Швеция выиграла группу С Испанией. Это уже говорит о многом. Не повезло на последних секундах игры против Украины в 1/8 финала из-за ошибки защитника. Тренерская работа составила положительное впечатление.

Игорь Анлеговски. Ничего не могу сказать о тренере. Кто бы ни работал с Северной Македонией, то лучше бы она не выступила.

Павел Гапал. Словакия начала хорошо, но с каждым матчем начали играть хуже. Здесь скорее негативная работа тренера. Закономерно заняли последнее место в группе.

Венгры составили лучшее впечатление среди команд, которые не вышли из группы

Станислав Черчесов. Не уверен, что Станислав Черчесов виноват в провале. Скорее слабое поколение игроков у россиян.

Маркку Канерва. Финны сыграли в свою силу. Команде не хватает креатива для выхода из группы.

Шунул Гуюнеш Турция разочаровала. Гюнеш провалился по полной. От команды были большие ожидания после победы в отборе Кубка мира над Нидерландами.

Роберт Пейдж Уэльс сыграл в свою силу. Победили турок и спаслись от поражения в матче против Швейцарии. Ничего плохого о Пейдже сказать не могу. Команда выглядела не очень управляемая, как и лидер Гарета Бейл.

Стив Кларк. Шотландия оставила положительное впечатление благодаря ничьей в Лондоне с Англию.

Пауло Соузу. Португалец - не супер тренер. Не нужно было его назначить за месяц до турнира. Что мог сдел Роберт Левандовски. Другие ничего не показали. Тренер не смог достучаться до игроков, объяснить своим принципы. Поляки одни из главных разочарований.

Марко Росси. Венгры оставили лучшее впечатление среди команд, которые не вышли из группы. В группе с Францию. Германией и Португалию набрали 2 очка и могли выйти в 1/8 финала. Работа Росси специфична. У него нет игроков. Может слепить дисциплинированную команду, которая будет побеждать сборные среднего уровня и кусать фаворитов.

Евро-2024 пройдет в Германии. Победителя между собой определят 24 сборные. Что них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабря 2022 года года] жеребьевки финального этапа - в декабре 2023 года.

Автор: Сергей Тищенко
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