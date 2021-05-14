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пятница, 14 мая 2021 07:56

Смог избежать перелома - стали известны подробности травмы Миколенко

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Смог избежать перелома - стали известны подробности травмы Миколенко
Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" 21-летний Виталий Миколенко смог избежать серьезной травмы.

Подозрение на перелом руки не подтвердилась. В защитника "Динамо" диагностировали ушиб кисти, сообщает Footboom.

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В финальном матче Кубка Украины Миколенко был заменен в начале матча после неудачного падения на газон. Защитник "Динамо" подключился в атаку и неудачно упал после единоборства с Артемом Громовым. Вместо Миколенко на поле вышел Александра Караваев.

После перерыва Виталий наблюдал за игрой со скамейки запасных "Динамо" и участвовал в награждении команды.


"Динамо" стало победителем Кубка Украины-2021. В финальном матче команда Мирчи Луческу минимально победила "Зарю" -1:0.В текущем сезоне Миколенко провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

16 мая сборная Украины начнет подготовку к Евро-2020/21. Сам турнир запланирован с 11 июня по 11 июля.

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