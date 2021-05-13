Почему "Динамо" выиграло Кубок Украины

Виктор Цыганков забил единственный гол в финале. Фото: Instagram.com/viktortsygankov

В финальном матче Кубка Украины "Динамо" минимально победило "Зарю" -1:0. Что нужно знать о матче в Тернополе?

Виктор Скрипник удивил составом. На лаве запасных оказалось трио основных форвардов - Александр Гладкий, Шахаб Захеди, Аллахьяр Сайядманеш - и защитник Жоэль Абу Ханна. Мирча Луческу только провел ротацию вратарей, доверив место в воротах Денису Бойко вместо Георгия Бущана .

"Динамо" потеряло Виталия Миколенко. Защитник на старте поединка получил травму руки и не смог продолжить матч. Выход Александра Караваева оставил Луческу без опции усиления игры. Динамовцы доминировали в матче. Команда Луческу владела игровым и территориальным преимуществом. "Заря" действовала вторым номером через быстрые контратаки.

Скрипник удивил составом

Виктор Скрипник ошибся с тактикой. "Заря" отказалась от высокого прессинга, упростила жизнь защитникам соперников. Замены также не усилили игру. Фактически за весь матч команда Скрипника ничего острого не создала у ворот соперника.

"Динамо" подвела реализация. Киевляне имели свои моменты в течение всей игры, но не могли забить. Давление ответственности за результат приводило к лишним эмоциям.

Неоднозначный матч Виктора Циганкова. Лидер "Динамо" забил победный гол. Но не реализовал пенальти, который мог снять все вопросы о победителе матча. В течение всей игры был инертен и почти не заострял ситуацию у ворот соперников.

Заслуженная победа "Динамо". Команда Луческу выглядела сильнее в течение всего матча. Киевляне могли прибавить в нужный момент. Тактические эксперименты Скрипника не пошли на пользу команде. Во второй половине игры "Заря" подсела физически.

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В текущем сезоне команда Мирчи Луческу завоевала все три внутренних трофея – чемпионат , Кубок и Суперкубок.

Кубок Украины "Динамо" выиграло в тринадцатый раз – столько же трофеев у "Шахтера".