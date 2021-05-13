Луческу прокомментировал победу над "Зарей"

Луческу выиграл три титула в этом футбольном сезоне. Фото "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий после победы над "Зарей" в финале Кубка Украины.

– Титульные матчи всегда очень важны. Это возможность показать, что игроки сделали за весь год. Когда ты доходишь до финала и проигрываешь – это большое горе. Финалы не играются, финалы выигрываются. Реакция игроков была очень хорошей, они очень хотели выиграть этот трофей. Мы хотели подтвердить то хорошее, что сделали до этого времени.

Матч получился сложным. В первом тайме была равная игра, но во второй половине и экстратаймах все проходило под нашим контролем. Играли против хорошего соперника, который заслуженно финишировал третьим в УПЛ, который играет в очень красивый и зрелищный футбол. Показали хороший класс на фоне такого соперника, доминировали и создали много моментов.

Сложно стало, когда сломался Миколенко, когда нужно было его заменить. Я боялся, что что-то нарушится в нашей игровой схеме. К счастью, Караваев хорошо сыграл в своей зоне и очень помог. Я делал ставку на футболистов, которые больше всего сыграли в этом году, на тех, у которых есть игровой опыт. Поэтому я не менял игроков, знал, что они хорошо готовы физически и провести 120 минут на поле для них не проблема. Я доволен футболистами, ведь выдался тяжелый год. Они вышли из нехорошего психологического состояния и доказали, что они очень хороши. Они начали испытывать желание побеждать и выигрывать трофеи.

Результат, за исключением первого тайма, когда была равная игра, не показывает того, что происходило на поле. Остальное время прошло под нашей диктовкой. Мы создавали моменты, но не забивали. Главное, что выиграли Кубок. Это очень важный и любимый трофей. Я настаивал, чтобы все настроились и завоевали его.

– Мы увидим вас в "Динамо" в следующем сезоне?

– Мы выиграли Кубок, дайте нам порадоваться этому трофею. Я очень рад от того, как "Динамо" сыграло в финале Кубка и в целом в этом сезоне. Очень важный и сложный год. Под моим руководством были игроки, которые полностью доверились мне и полностью выполняли то, что я от них требовал. Я с первого дня сказал, что мне не нужны ваши ноги, мне нужны ваши головы и ум. В футболе не только талант важен, хотя это тоже важная составляющая. Главное – желание игроков полностью отдаться этому виду спорта и уважать игровые принципы, которые мы решаем вместе. Соблюдение этих принципов приводит к завоеванию трофеев и получению удовольствия от футбола, – сказал Луческу.

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" в июле 2020 года. В августе он выиграл Суперкубок, в апреле стал из "Динамо" чемпионом, а в мае выиграл Кубок Украины. Кроме того он вывел клуб в Лигу чемпионов и дошел до 1/8 Лиги Европы.