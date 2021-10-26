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вторник, 26 октября 2021 17:26

"Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев" - Селезнев о конфликте с защитником "Динамо"

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&quot;Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев&quot; - Селезнев о конфликте с защитником &quot;Динамо&quot;
Евгений Селезнев лучшие свои годы провел в "Днепре".. Фото: Instagram/e_seleznev

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о конфликте с защитником "Динамо" Александром Караваевым.

В матче чемпионата Украины между "Динамо" и "Минаем" игроки вступили в словесную перепалку.

"Каждому второму хочу набить лицо? Ну когда мне говорят "Петух, езжай в свою ДНР", что мне ему сказать? Я не имею права такого делать, согласен, но я чуть другой. Я очень эмоциональный. Я в Донецке не был с 2014 года.

Сначала Караваев, потом крики с трибуны? Это некрасиво, согласен, я полностью все понимаю. Но чтобы мне что-то рассказывали... Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает.

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Ну, ты что? Почему Виталий Буяльский этого не говорит? Начинает что-то бегать, кричать, рассказывать. Что ты бегаешь? Ты вообще кто?

Я ничего не выяснял, но зачем он перед камерой ждал меня в подтрибунном помещении? Я ему сказал, что после игры поговорим. Сначала Караваев на поле начал что-то доказывать судье. Я ему говорю: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев".

Он перед камерами стоит ждет меня, я сказал, что потом поговорим, но нет, он не хочет. Вот и все, что было", – сказал Селезнев в интервью Sport Arena.

Евгений Селезнев выступает за "Минай" с начала нового сезона. Предыдущим клубом нападающего был "Колос", откуда его выгнали из-за подозрения в нарушении режима.
Также Селезнев известен выступлениями за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанскую "Малагу" и турецкие клубы. В составе сборной Украины участвовал в Евро-2012.

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