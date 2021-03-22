Селезнев пожаловался, что ему не платят зарплату в "Колосе"

Евгений Селезнев остался без клуба. Фото: Иnstagram / e_seleznev

Бывший форвард сборной Украины 35-летний Евгений Селезнев пожаловался, что "Колос" не платит ему зарплату.

Опального нападающего выгнали из команды за нарушение режима, но не разорвали с ним контракт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская ассоциация футбола открыла дело против Алиева

"Ситуация следующая. Руслан Костышин (главный тренер "Колоса". - Gazeta.ua) поставил ультиматум президенту Андрею Засухе - или он, или я. Выбор очевиден, и он упал на тренерский штаб. У меня был разговор с президентом. Вопрос о нарушении режима отпало, у него не было ко мне претензий. Мы договорились встретиться втроем. Но тренер избегал этой встречи. С Костышиным мы так и не встретились. Прошло некоторое время. Видимо, ему нечего мне сказать. Причина - это что-то личное.

Ссора с Костышиным? Это была обычная бытовая ситуация. Мы могли бы все решить, если поговорили бы. Но есть другая проблема - кто будет платить мне зарплату? У президента ко мне нет претензий. Зарплату будет платить либо президент, либо Костышин через какие-то личные амбиции", - сказал Селезнев в эфире "Большого футбола".

Евгений Слезеньов выступал за "Колос" с начала сезона 2020/21. За это время нападающий провел за "Колос" 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Также нападающий известный выступлениями за "Шахтер", "Днепр", "Арсенал", российскую "Кубань", испанский "Малагу" и ряд турецких клубов. В составе сборной Украины нападающий провел 58 матчей и забил 11 голов.