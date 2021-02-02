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вторник, 02 февраля 2021 11:13

Перед игрой пьянствовал с экс-форвардом сборной Украины - стали известны подробности скандала с Селезневым

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Перед игрой пьянствовал с экс-форвардом сборной Украины - стали известны подробности скандала с Селезневым
Евгений Селезнев остался без клуба. Фото: Футбум, Денис Руденко.

Перед спарринг против белорусского "Руха" форвард "Колоса" Евгений Слезеньов пьянствовал с бывший нападающим сборной Украины Андреем Ворониным.

Журналист Владимир Крамар рассказал о событиях, которые предшествовали отчисления Селезнева с "Колоса", в эфире программы "Включай подогрев"

Конфликт произошел накануне товарищеского матча с брестским "Движением". Селезнев вышел на предматчевую разминку, но не вышел на поле, хотя и попал в стартовый состав. В результате конфликт перенесся в раздевалку. Клуб с Коваливки начал контрольную встречу в меньшинстве. Составы уравнялись только на 10-й минуте, когда разминку завершил Мамаду Данфи.

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По словам Крамара накануне спарринга вечером Селезнев встретился с Ворониным. Бывшие партнеры по сборной Украины употребляли алкоголь. В компании были и другие люди, но их имена не называются.

В 2015 году Селезнев попал в похожую ситуацию, когда за несколько дней до полуфинальных матчей Лиги Европы "Днепра" против "Наполи" помощники Мирона Маркевича Владимир Езерский и Сергей Нагорняк обнаружили футболиста в состоянии алкогольного опьянения.

Евгений Селезнев выступал за "Колос" С сентября 2020 года. За это время забил 5 мячей за команду с Коваливки.

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