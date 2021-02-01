Игрока "Шахтера" выгнали из "Десны" после нарушения спортивного режима

Владислав Вакула продержался в "Десне" 2 недели. Фото: ФК "Шахтер"

Черниговская "Десна" объявила о расторжении контракта с 21-летним Владиславом Вакулой.

Игрок перешел в команду 13 января на правах аренды, но не смог задержаться в составе "Десны", сообщает sport.ua.

Причиной такого решения стало грубое нарушение спортивного режима. Наставник команды Александр Рябоконь отказался от услуг нападающего и вернул его назад "Шахтеру".

Новым клубом Вакулы будет "Мариуполь". Игрок там выступал в сезоне 2019/2020 до перехода в "Шахтер".

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Владислав Вакула выступал за "Сталь", "Металлист", "Мариуполь" и "Шахтер". Имеет в активе 1 матч в составе молодежной сборной Украины.