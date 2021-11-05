Скрипник прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу над софийским ЦСКА в Лиге конференций.
В составе луганчан в конце матча голами отличились Шахаб Захеди и Аллахьяр Сайядманеш.
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"Не перестаю удивляться своим игрокам. В той ситуации, в которой мы оказались… Многие больные, многие травмированные, поэтому многие футболисты играют не на своих позициях.
На первый план вышла борьба. Мы сознательно отдали инициативу. Надо было терпеть, играть на ноль и искать свой шанс. Мы очень довольны результатом", – цитирует Скрипника официальный сайт УЕФА.
С двумя победами в четырех турах "Заря" занимает третье место в таблице группы C и отстает от "Ромы" на одно очко.
25 ноября команда Скрипника во второй раз в сезоне сыграет с "Ромой", которая вчера снова потеряла очки в матче с Буде-Глимтом -2:2.
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