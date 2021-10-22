Скрипник прокомментировал победу над ЦСКА

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипрник прокомментировал победу своей команде над софийским ЦСКА в Лиге конференций.

Скрипник считает, что его подопечные проявили характер, чтобы одержать победу.

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"Мы рады от сегодняшней победы, спасибо всем за поздравления. Логика в футбол не играет. В начале было понятно, что надо терпеть давление от соперника, было нелегко это делать. Но с каждой сыгранной минутой мы приобретали все больше уверенности. В первом тайме боролись с соперником, а во втором у него было не так много шансов для реализации созданных моментов ", - отметил Скрипник в комментарии официальному сайту "Зари".

"Заря" победила ЦСКА - 1: 0. В другом матче группы "Будё-Глимт" разгромил "Рому" - 6:1. В турнирной таблице команда из Норвегии лидирует с семью очками. У команды Моуриньо две победы. "Заря" на третьем месте с тремя очками.

В следующем туре "Заря" будет принимать ЦСКА в Запорожье.