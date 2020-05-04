Скандальный украинский футболист сделал дубль за 2 минуты в чемпионате Беларуси

Украинский футболист "Славии" с Мозыря Максим Слюсар принес свои команде победу в чемпионате Беларуси над "Витебском" - 3: 2.
Гости открыли счет в первом тайме, но после перерыва "Витебск" двумя мячами склонил преимущество в свою сторону, сообщает "24 канал"
Когда казалось, что поражение для "Славии" неизбежна, за дело взялся Максим Слюсарь. 22-летний украинец за две минуты до финального свистка дважды отметился в воротах хозяев и завоевал три очка для своей команды.
"Славия" набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.
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22-летний Максим Слюсар является воспитанником луганской "Зари", однако всю свою профессиональную карьеру он провел в "Славии", защищая цвета клуба с 2017 года. В 2016 году "Заря" исключила его из состава молодежной команды через матчи с фиксированным результатом.
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