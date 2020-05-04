"Сыграл 3 матча, а получил дисквалификацию на 5": агент раскритиковал трансфер Хачериди в "Динамо" Брест

Евгений Хачериди выступает в Беларуси с начала 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Брест

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную деятельность белорусских клубов и подписания "Динамо" Брест Евгения Хачериди.

"Нужно внимательнее смотреть. Трансферная политика некоторых клубов оставляет желать лучшего. Тратятся большие деньги, некоторые футболисты имеют большие зарплаты, но в итоге?

Возьмем Брест, который подписал Хачериди. Что мы видим? Сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации. Хотя толчок судьи - это минимум шесть месяцев дисквалификации. Ну да ладно. Суть в том, что надо смотреть, кого берешь.

Подписывать игрока не для того, чтобы он сидел, а ты платил зарплату. Нужно приглашать качественных футболистов, но недорогих. Воспитывать, продавать, зарабатывать. Вместе с ними будет расти белорусская молодежь ", - сказал Селюк в интервью "Прессбол".

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Евгений Хачериди получил удаление в матче против "Витебска", после чего хотел ударить судью в подтрибунном помещении. За такой поступок его дисквалифицировали на 5 матчей.