Скандальный президент украинского футбольного клуба собрался в депутаты

Президент финалиста Кубка Украины "Ингульца" Александр Поворознюк собирается баллотироваться в депутаты.

"Я твердо решил идти в народные депутаты, потому что у меня есть знания и опыт в строительстве с нуля агрофирмы" Пятихатская ", футбольного клуба" Ингульца "и многих других вещей. Я думаю, что своим примером мы покажем, как нужно работать в стране.

Я туда иду не для того, чтобы спрятаться в парламенте, я буду первым, кто проголосует за снятие депутатской неприкосновенности. Я хочу прийти туда, чтобы мне не было стыдно перед моей мамой, которой я предлагаю деньги, а она их не хочет брать.

Она говорит, что 44 года проработала дояркой, и государство должно платить справедливую пенсию. Где эта справедливая пенсия? Такое ощущение, что у наших депутатов нет родителей, и никто из них не работал на такой тяжелой работе, как моя мама.

Я никогда в жизни не боролся за власть, всегда боролся только за справедливость. Иду в Верховную Раду, чтобы добиться справедливого уровня, чтобы все жили более или менее одинаково ", - сказал Поворознюк.

Автор: www.unian.ua Вот такую клетку президент "Ингульца" приготовил фанатам " Металлист 1925"

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Александр Поворознюк известный своими скандально заявлениями и построением фанатской трибуны для болельщиков "Металлист 1925" в форме клетки.