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вторник, 28 сентября 2021 10:37

"Сидит пьяная морда и постоянно оскорбляет футболистов" - Кополовец уничтожил Леоненко

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&quot;Сидит пьяная морда и постоянно оскорбляет футболистов&quot; - Кополовец уничтожил Леоненко
Виктор Леоненко сейчас работает экспертом на телевидении. Фото: телеканал "Футбол"

Бывший футболист "Карпат" и спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец раскритиковал экс-звезду "Динамо" и эксперта "Великого футбола" Виктора Леоненко.

Во время обсуждения в студии матча "Рух" - "Динамо" Леоненко сравнил Кополовца с полузащитником львовян Ярославом Мартынюком (который забил пенальти в свои ворота. -Gazeta.ua) и сказал, что такие, как Кополовец не должны даже подходить к стадиону. Бывший спортдиректор "Миная" не замедлил с ответом.

"Я этого человека не воспринимаю. Это чудак, который просто сидит и получает бабки. Если сравнивать меня с ним, я за свои комментарии никогда в жизни не брал денег. А он сидит на зарплате у "Шахтера" и рассказывает нам о футболе. Пусть лучше выпьет сто грамм водки. Кого-то опускать я не буду. Это он там сидит, пьяная морда, и постоянно оскорбляет футболистов.

Мы лично не знакомы, но когда я был еще в дубле "Закарпатья", то Леоненко там трезвым не видел. Всегда полупьяный ходил. Он заканчивал карьеру в Ужгороде, когда там были Маковский и Калитвинцев. И я, молодой 16-летний футболист, видел, как он себя ведет. Футболист он был шикарный, без разговоров. Но как человек - скользкий и гнилой. Я не воспринимаю таких людей, которые так оскорбляют футболистов.

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Он - никакой пример для игроков. Посмотрите на его харю, постоянно полупьяную и опухшую. И это он мне будет говорить, что меня нельзя подпускать? То, что он футболистом был 40 лет назад - уже история. Меня это не интересует. Его держат на телеканале, потому что он просто клоун в футболе. Этот чудак много футболистов оскорблял.

Если он такой сильный эксперт, чего он тогда не примет команду? Уже сто лет сидит там на зарплате и рассказывает нам, как в футбол играть. Это позавчерашний день. Эксперт, б***ь. Там еще пара таких есть. Это чудак, который продался за шахтерские бабки и получает деньги за свои комментарии. Я никогда не получал деньги за комментарии, поэтому у меня максимальная свобода слова", - сказал Кополовец в комментарии FanDay.

Виктор Леоненко выступал за "Динамо" с 1992-го по 1998 год. Завершил выступления в 2002 году, играя за "Закарпатье". Четыре раза становился чемпионом Украины и трижды лучшим игроком Украины. С приходом в команду Валерия Лобановского потерял место в команде. Сейчас работает экспертом на телевидении.

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