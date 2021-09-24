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Штрафы от Суркиса, разбитый Ferrari и поддельный паспорт - что нужно знать о карьере Милевского

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Штрафы от Суркиса, разбитый Ferrari и поддельный паспорт - что нужно знать о карьере Милевского
Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины 36-летний Артем Милевский завершил профессиональные выступления.

Gazeta.ua вспоминает наиболее памятные моменты экс-форварда сборной Украины.

Сменил гражданство. Милевский родился в Минске. Но попал в академическую группу Павла Яковенко, где были собраны игроки из бывшего СССР. После переезда в Киев сменил гражданство и начал играть за юношеские сборные Украины.

Изменил возраст. По словам бывшего агента Милевского Денниса Лахтера, футболист изменил свой возраст. На самом деле Миля старше на два года.

Успешное выступление на молодежном Евро. В 2005 году молодежная сборная Украины дошла до финала Евро. Милевский был одним из героев той сборной. Его гол в ворота Бельгии на последних секундах помог команде Михайличенко квалифицироваться на турнир.

Паненка на Кубке мира. Милевский принимал участие в Кубке мира-2006. Олег Блохин взял его как игрока ротации для Шевченко, Реброва и Воронина. Артем запомнился голом в ворота Швейцарии в серии послематчевых пенальти. Юный нападающий пробил легко по центру ворот, тогда как вратарь полетел в угол.

Стал основным при Семину. После прихода российского тренера Милевский и Александр Алиев стали игроками первой команды "Динамо".

Уничтожил "Спартак". В квалификации Лиги чемпионов сезона 2008/09 Милевский был одним из героев противостояния. В Москве нападающий забил гол, а в Киеве отметился дублем. Особенно эффективным был второй гол, когда нападающий обыграл оборону соперника.

Скандал во время матча с БАТЭ. Милевский после неудачного матча в Киеве вступил в спор с защитником белорусской команды. Во время интервью Милевского игрок гостей что-то ему сказал, на что Артем ответил прямо в эфире: "Подожди, мы еще в Минск приедем, клоун".

Проблемы с Блохиным. После прихода Олега Владимировича на должность тренера "Динамо" успешные выступления Милевского завершились. На презентацию нового тренера Миля пришел в халате. Затем между ними произошел конфликт. Тренер обвинил футболиста в нарушении спортивного режима и перевел в молодежную команду. После чего Милевский отсидел контракт и покинул клуб. В 2021 году Милевский попросил прощения у Блохина.

Штраф от Суркиса. В 2008-м Милевский и Алиев нарушили спортивный режим перед финалом Кубка Украины против "Шахтера". Президент "Динамо" оштрафовал обоих на $50 тыс. Во время работы в клубе Блохина между Суркисом и Милевским тоже было противостояние, которое завершилось переездом в чемпионат Турции. В то время вся зарплата игрока шла на штрафы. Милевский хотел их обжаловать в суде, но отказался от идеи.

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Проблемы с авто. В 2011 году на ул. Франко сгорел Maserati Милевского. Через полтора года Артем разбил свой Ferrari в Турции.

После "Динамо" карьера покатилась вниз. Милевский играл в чемпионатах Турции, Хорватии, Венгрии, Румынии, России, но не смог ничего достичь. В сезоне 2020 стал только чемпионом Беларуси в составе "Динамо" Брест.

Позор в "Минае". Последним клубом Милевского был "Минай". Команда заняла последнее место в чемпионате, нападающий не забил ни одного мяча и поссорился с тренером Василием Кобиным.

Личная жизнь. В свои 36 лет Милевский остается без семьи. Ему приписывали романы с разными женщинами - Иванной Мелай, Еленой Щербань, Олесей Мендиз, Тиной Канделаки. Сам футболист признался, что одновременно просыпался сразу с тремя женщинами. Родители живут в Минске. Сестра пробовала себя в теннисе, но уже завершила карьеру.

Блогерство. Милевский ведет канал "Миля", где встречается с друзьями и показывает свою жизнь.

Артем Милевский стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского "Динамо" с 2003-го до 2013 года, отыграв киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистов.

За плечами Милевского выступления за украинские "Борисфен" и "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Гайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", венгерский "Кишварда" и белорусское "Динамо" Брест. За сборную Украины провел 50 матчей, в которых забил восемь голов. В составе "сине-желтых" стал четвертьфиналистом Кубка мира 2006 года.

Автор: Сергей Тищенко
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