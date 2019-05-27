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понедельник, 27 мая 2019 13:31

Шевченко вызвал в сборную Украины 34-летнего дебютанта

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Шевченко вызвал в сборную Украины 34-летнего дебютанта
Юрий Панькив впервые получил вызов в национальную команду.

Вратарь "Александрии" Юрий Панькив получил вызов в национальную сборную Украины.

Из-за травмы Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды голкипера "Александрии" Юрия Панькова, сообщает пресс-служба УАФ.

Отмечается, что для 34-летнего вратаря это дебютный вызов в главную команду страны. В активе Панькова есть одна игра в составе юношеской сборной U-16 2001-го.

Юрий прибудет в расположение "сине-желтых" 1 июня вместе с другими игроками, которые выступают в УПЛ.

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Напомним, Украина в рамках отбора на Евро-2020 будет принимать Сербию и Люксембург на "Арене Львов" 7 и 10 июня соответственно.

https://football24.ua
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