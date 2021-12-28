Шевченко составил черный список игроков "Дженоа"

Главный тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко хочет избавиться от балласта во время зимнего трансферного окна.

Украинский специалист составил список игроков, которые в ближайшее время покинут клуб из Генуи, сообщает Calciomercato.

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Это защитники Стефано Сабелли, Иван Радованович, полузащитники Мохаммед Фарес и Маноло Портанова, а также форвард Фелипе Кайседо. Шевченко не рассчитывает на этих игроков во второй части сезона.

Перед новогодними праздниками "Дженоа" занимает 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. В последнем матче "грифоны" сыграли в ничью с "Аталантой". 6 января "Дженоа" сыграет в гостях против "Сассуоло".

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Украинский тренер завоевал два очка в семи матчах Серии А.