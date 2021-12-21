Лучший матч Шевченко. "Дженоа" смог сдержать "Аталанту"

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Дженоа" сыграл вничью с "Аталантой" -0:0.

Что нужно знать об игре в Генуе?

Ротация от Гасперини. Наставник "Аталанты" выпустил не всех сильнейших игроков. Дав проявить себя футболистам резерва.

Доминирование гостей. "Аталанта" имела полное территориальное и игровое преимущество. Хозяева были сконцентрированы на защите своих ворот и изредка выходили в контратаки.

"Дженоа" удержала соперника. Команда Андрея Шевченко умело защищалась. Закрывала все свободные зоны, заставляя соперника подолгу разыгрывать мяч в середине поля. За весь матч у гостей было совсем мало голевых случаев у ворот соперника.

"Дженоа" за матч не создал ни одного момента

Беззубость атаки команды Шевченко. "Дженоа" за весь матч не создала ни одного голевого момента.

Слабая игра Руслана Малиновского. Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе, но ничем особо не отличился. Пытался обострять и прессинговать, но эффективность его действия была не высока. Во втором тайме был заменен.

Травмы. В первом тайме "Аталанта" потеряла своего главного форварда Сапату, а после перерыва поле покинул капитан "Дженоа" Кришито.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко может закончить тренерскую карьеру

"Аталанта" недооценила соперника. Команда Гасперини выглядела не мотивированной и не собранной. Не хватало желания. Гости ожидали одержать легкую победу. Но без усилий не смогли забить.

Тренерская победа Шевченко. План украинского тренера сработал на ничью. События на поле развивались, как планировал наставник хозяев.

Справедливая ничья. Каждая из команд не наиграла победу. "Дженоа" сделал ставку на ничью. "Аталанта" была не убедительной в атаке и почти не создала моментов.

После ночи "Дженоа" остался на 18 месте в таблице. "Аталанта" с 38 очками на четвёртом месте. Лидирует в таблице "Интер". В следующем матче "Дженоа" сыграет 6 января против "Сассуоло". Начало матча в 17:30. Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. "Грифоны" под руководством украинца добыла второе очко в семи матчах.