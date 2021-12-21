Лучший матч Шевченко. "Дженоа" смог сдержать "Аталанту"

 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 855
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 180
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1017
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1215
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 720
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 1926
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 765
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2889
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4960
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8523
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Скандальное поражение. "Милан" потерял второе место в чемпионате Италии.
Скандальное поражение. "Милан" потерял второе место в чемпионате Италии.
Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом
Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом
Последствия коронавируса. "Реал" прервал победную серию из 10 матчей
Последствия коронавируса. "Реал" прервал победную серию из 10 матчей
Гол плюс пос. Яремчук провел лучший матч за "Бенфику" за четыре месяца
Гол плюс пос. Яремчук провел лучший матч за "Бенфику" за четыре месяца
Новый чемпион Формулы-1 мог устроить драку прямо после гонки
Новый чемпион Формулы-1 мог устроить драку прямо после гонки
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 936
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 441
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2808
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2241
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3681
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
Просмотров: 243
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
вторник, 21 декабря 2021 23:54

Лучший матч Шевченко. "Дженоа" смог сдержать "Аталанту"

  Комментировать
Лучший матч Шевченко. &quot;Дженоа&quot; смог сдержать &quot;Аталанту&quot;
Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Дженоа" сыграл вничью с "Аталантой" -0:0.

Что нужно знать об игре в Генуе?

Ротация от Гасперини. Наставник "Аталанты" выпустил не всех сильнейших игроков. Дав проявить себя футболистам резерва.

Доминирование гостей. "Аталанта" имела полное территориальное и игровое преимущество. Хозяева были сконцентрированы на защите своих ворот и изредка выходили в контратаки.

"Дженоа" удержала соперника. Команда Андрея Шевченко умело защищалась. Закрывала все свободные зоны, заставляя соперника подолгу разыгрывать мяч в середине поля. За весь матч у гостей было совсем мало голевых случаев у ворот соперника.

"Дженоа" за матч не создал ни одного момента

Беззубость атаки команды Шевченко. "Дженоа" за весь матч не создала ни одного голевого момента.

Слабая игра Руслана Малиновского. Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе, но ничем особо не отличился. Пытался обострять и прессинговать, но эффективность его действия была не высока. Во втором тайме был заменен.

Травмы. В первом тайме "Аталанта" потеряла своего главного форварда Сапату, а после перерыва поле покинул капитан "Дженоа" Кришито.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко может закончить тренерскую карьеру

"Аталанта" недооценила соперника. Команда Гасперини выглядела не мотивированной и не собранной. Не хватало желания. Гости ожидали одержать легкую победу. Но без усилий не смогли забить.

Тренерская победа Шевченко. План украинского тренера сработал на ничью. События на поле развивались, как планировал наставник хозяев.

Справедливая ничья. Каждая из команд не наиграла победу. "Дженоа" сделал ставку на ничью. "Аталанта" была не убедительной в атаке и почти не создала моментов.

После ночи "Дженоа" остался на 18 месте в таблице. "Аталанта" с 38 очками на четвёртом месте. Лидирует в таблице "Интер".

В следующем матче "Дженоа" сыграет 6 января против "Сассуоло". Начало матча в 17:30.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. "Грифоны" под руководством украинца добыла второе очко в семи матчах.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лучший матч Шевченко. "Дженоа" смог сдержать "Аталанту"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 32526
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 17739
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 15741
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
10
 Просмотров: 14220
Усик рассказал, за что отстранили Ломаченко от бокса
Усик рассказал, за что отстранили Ломаченко от бокса Просмотров: 10188
Спорт
Вошел в список самых богатых людей Румынии. Назвали состояние Луческу
Вошел в список самых богатых людей Румынии. Назвали состояние Луческу Просмотров: 729
"Как игрок - он дерьмо" - полузащитник "Аталанты" пошутил над Малиновским
"Как игрок - он дерьмо" - полузащитник "Аталанты" пошутил над Малиновским Просмотров: 1449
Романчук выиграл "бронзу" на Чемпионате мира по плаванию
Романчук выиграл "бронзу" на Чемпионате мира по плаванию Просмотров: 81
Не нужен Луческу. "Динамо" продает форварда в Россию
Не нужен Луческу. "Динамо" продает форварда в Россию Просмотров: 684
Назвали зарплаты игроков "Динамо"
Назвали зарплаты игроков "Динамо" Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
23
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
12
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
7
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Голосов: 894
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть