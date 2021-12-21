Шевченко поставил цель перед "Дженоа"

Андрей Шевченко пять лет возглавлял сборную Украины. Фото: Gettyimages.com

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко считает, что главной целью команды будет сохранение прописки в Серии А.

Команда украинского тренера находится на 18 месте в зоне вылета в Серию Б.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко установил исторический антирекорд в Италии

"Мы должны выигрывать каждую дуэль на поле. Нам нужно начинать с этого – выигрывать дуэли, отдаваться максимально. На этом мы будем строить наше будущее. В турнирной таблице для нас пока не все так плохо. После паузы начнется второй круг, и мы должны быть к нему готовы, но сейчас мы должны закончить этот год, попытавшись показать свой максимум.

После поражений ты всегда опустошен, но мы должны смотреть вперед, думать о том, что мы можем улучшить, каким должен быть наш подход и настрой. Мы должны готовиться к матчам, даже когда играем против более сильных соперников. Мы провели 4-5 матчей против претендентов на скудетто. Наша борьба – это борьба за выживание, это наша Лига чемпионов и нам нужно пытаться играть хорошо матчи против прямых конкурентов.

Даже если ты играешь против соперников, у которых выше класс, ты должен пытаться создать им проблемы и бороться до конца. Думаю, нам этого не хватает. Команда должна быть более агрессивной, особенно в единоборствах", - цитирует тренера официальный сайт "грифонов".

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Под руководством украинца "грифоны" смогли завоевать одно очко в шести матчах Серии А и выиграть матч Кубка Италии. 21 декабря "Дженоа" сыграет против "Аталанты". Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.