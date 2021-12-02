Шевченко может закончить тренерскую карьеру

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Я все понимаю – приглашение из клуба серии "А", тренеру нужная практика, жена привыкла к определенному уровню доходов. Однако первые матчи Андрея Шевченко во главе "Дженоа" только убедили – он сделал неправильный выбор.

У "Дженоа" с 24 сентября новый владелец. Бывший – Энрико Прециози – менял тренеров как перчатки. Новые хозяева из американской компании, вероятно, будут терпеливее. Но судя по их заявлениям, они не готовы разбрасываться деньгами. Разве что дадут на карманные расходы, чтобы арендовать у "Милана" ненужных ему игроков. Во-вторых, таких "американцев" в итальянской серии "А" достаточно: "Милан", "Рома", "Болонья", "Парма", которая вылетела в первую лигу и не сверкает там. Вести трансферную работу при таких условиях скромному клубу, лучшие времена которого были сто лет назад, будет трудно. Шевченко для "Дженоа" как Моуриньо для "Ромы" - известное лицо для укрепления бренда.

Если Коньков был президентом ФФУ, чем хуже всемирноизвестный футболист? Если позиции Паоло Мальдини в "Милане" ещё больше укрепятся, кто ему откажет в желании создать в команде должность "под Шевченко" и опять сделать его "красно-черным"? А Абрамович разве бросит друга на произвол судьбы?

Странно, что это устраивает самого Андрея Николаевича. Ладно, португалец – "Особенный" уже на финише карьеры, в которой выиграл все. В конце концов, он выбрал Вечный город и команду, которая входит в пятерку самых популярных в Италии. А что в генуэзском болоте может сделать Шева – умом не поймешь. Мораль команды после неудач только падает. Следующие соперники – "Ювентус", "Сампдория", "Аталанта", "Лацио" - вряд ли ее "поднимут".

Поэтому украинский тренер рискует получить серьезную пробоину в профайле. Она помешает получить серьезные предложения. Но не исключено, что Шевченко сам еще не решил – будет тренером в долгосрочной перспективе или нет. Единственное – вряд ли его устраивает длинное пребывание в серии "В", как бывшего партнера по "Милану" Филиппо Индзаги.

И что тогда? Вероятнее всего – смена рода деятельности в футболе. Если Коньков был президентом ФФУ, чем хуже всемирноизвестный футболист? Если позиции Паоло Мальдини в "Милане" ещё больше укрепятся, кто ему откажет в желании создать в команде должность "под Шевченко" и опять сделать его "красно-черным"? А Абрамович разве бросит друга на произвол судьбы?

И это никого, по большому счету, не удивит. Потому что не всем быть Гвардиолами – успешными и на футбольном поле, и на тренерской скамейке.

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Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. Под его руководством команда провела три матча. Ничья и два поражения, ни одного забитого мяча. Идет на 18-ом месте в турнире из 20 команд. "Вылетают" последние три. В воскресенье встретится на выезде с "Ювентусом".