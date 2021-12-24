Скрупулезный и серьезный - президент "Дженоа" дал характеристику Шевченко

"Скрупульозний та серйозний" - президент "Дженоа" дав характеристику Шевченку

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрілло поділився думкою про прихід Андрія Шевченка до клубу.

"Це потребує сміливості. Його не взяли, бо він комусь подобається чи він запропонував свої послуги, чи з іншої дивної причини.

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Коли ви думаєте з погляду підприємництва, проводите розвідку, потім думаєте і, зрештою, приймаєте рішення. Ніхто не може знати, певно.

Він - спортсмен, який виграв "Золотий м'яч", і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своїй життя, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любити Андрія, я люблю Андрія", – сказавши Дзангрілло в інтерв'ю Sportweek.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 8 листопада. Під його керівництвом команда здобула два очки у семи матчах та пройшла до 1/8 Кубка Італії. В останньому матчі "грифони" зіграли у нічию із "Аталантою". 6 січня "Дженоа" у гостях зіграє проти "Сассуоло". Попереднім місцем роботи Шевченка була збірна України, де він працював п'ять років.