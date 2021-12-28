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вторник, 28 декабря 2021 19:59

Шевченко сдал положительный тест на коронавирус

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Шевченко сдал положительный тест на коронавирус
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Наставник "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко заболел коронавирусом.

Также положительный тест сдал капитан "грифонов" Доминико Кришито, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

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Остальные члены команды получили отрицательные результаты.

Итальянский клуб немедленно уведомил компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующими нормативными актами, для борьбы с пандемией.

Тренировки "Дженоа" возобновятся 29 декабря под руководством ассистента главного тренера Мауро Тассотти и технического персонала.

Андрей Шевченко возглавляет "Дженоа" с 8 ноября. Предыдущим местом работы наставника была сборная Украины.

В текущем сезоне "Дженоа" занимает 18 место в Серии А. В последнем туре "грифоны" сыграли вничью с "Аталантой". В следующем матче команда Шевченко сыграет против "Сассуоло".

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Дата
28
декабря

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