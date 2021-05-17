Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в финале Лиги чемпионов будет болеть за "Челси".

Симпатии наставника будут на стороне команды, за которую он играл в статусе футболиста.

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"Буду болеть и за Александра Зинченко, и за "Челси". Вы меня в такое положение поставили - мне трудно ответить. Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут. Но "Челси"- это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл ("Динамо", "Милан" и "Челси". - Gazeta.ua), - они в моем сердце. Поэтому все-таки я буду болеть за "Челси", - сказал Шевченко в эфире "Великого футбола".

Финал Лиги чемпионов между "Челси" и "МС" состоится 29 мая в Порту. В составе "горожан" будет играть один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко. Андрей Шевченко выступал за "Челси" с 2006-го по 2008 годы.