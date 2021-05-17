Шевченко рассказал, почему согласился играть с Бахрейном

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Сборная Украины проведет товарищеский матч против Бахрейна, чтобы лучше подготовиться к Евро-2020/21.

Наставник национальной команды Андрей Шевченко рассказал о подготовке сборной к финальной части Евро.

"Мы специально распланировали всю подготовку на несколько этапов. Первый цикл - 8-9 дней, закончится он игрой против Бахрейна 23 мая. Затем мы дадим ребятам отпуск на 4 дня. После отпуска к нам присоединятся те футболисты, которые играют в Европе. Александр Зинченко приедет к нам позже всех из-за финала Лиги чемпионов.

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Матч против Бахрейна будет нести чисто подготовительный характер. Думаю, играть будут все. Посмотрим, сколько замен мы сможем сделать. Чисто информативно эта игра будет иметь для меня значение. Я хочу посмотреть, на каком уровне будет наша команда под текущими нагрузками.

Я более чем уверен, что сборная Бахрейна приедет и не будет мальчиками для битья. Они дадут нам бой, но опять же, это немного другого уровня команда. Мы не выбирали топовые команды, потому что подбирали соперника конкретно под текущий цикл подготовки. Бахрейн поможет провести нам ровно тот матч, который информативно нам нужен", - сказал Шевченко в эфире "Великого футбола".

Сборная Украины начала подготовку в Евро 15 мая. Национальная команда проведет три спарринга - против Бахрейна, Кипра и Северной Ирландии. Поединок между сборными Бахрейна и Украины состоится на стадионе "Металлист" в Харькове в воскресенье, 23 мая. Начало - в 15.00. Евро-2020/21 состоится из 11 июня по 11 июля.