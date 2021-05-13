Шевченко прилетел на финал Кубка Украины на вертолете

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит финальный матч Кубка Украины.

Наставник национальной команды добрался до Тернополя на вертолете.

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Пресс-секретарь Шевченко Николай Васильков опубликовал совместное фото с полета.

"Киев-Тернополь - час времени" - подписал фото в Facebook журналист.

Финал Кубка Украины состоится 13 мая в Тернополе. Сыграют "Динамо" и "Заря". Игра начнется в 19:00. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua

Прошлогодним победителем Кубка Украины стало "Динамо", в финале победило "Ворсклу".

16 мая сборная Украины начнет подготовку к Евро-20221.