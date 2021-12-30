Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Главный тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко рассказал о своем состоянии после положительного теста на коронавирус.

У украинского тренера болезнь проходит без симптомов.

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"К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения.

Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", – написал Шевченко в Instagram.

Андрей Шевченко возглавляет "Дженоа" с 8 ноября. Предыдущим местом работы наставника была сборная Украины. В текущем сезоне "Дженоа" занимает 18 место в Серии А. В последнем туре "грифоны" сыграли вничью с "Аталантой". В следующем матче команда Шевченко сыграет против "Сассуоло".