Шевченко рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

Главный тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко рассказал о своем состоянии после положительного теста на коронавирус.
У украинского тренера болезнь проходит без симптомов.
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"К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения.
Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", – написал Шевченко в Instagram.
Андрей Шевченко возглавляет "Дженоа" с 8 ноября. Предыдущим местом работы наставника была сборная Украины.
В текущем сезоне "Дженоа" занимает 18 место в Серии А. В последнем туре "грифоны" сыграли вничью с "Аталантой". В следующем матче команда Шевченко сыграет против "Сассуоло".
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