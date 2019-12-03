Шевченко рассказал о самом сложнном моменте во время тренерской карьеры

Андрея Шевченко признан лучшим тренером Украины 2019 года. Фото: УАФ

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал признание лучшим тренером 2019 года на церемонии "Футбольные звезды Украины-2019"

"Каждое событие, она имеет значение. И прежде чем достичь определенного результата, мы прошли через большие трудности. Самым стал невыход команды из группы на Кубок мира-2918. Но это закалило меня как тренера, закалило ребят как игроков, и дало уверенность. Позволило верить в то, что мы задумали, верить в ту стратегию, которую мы выбрали. и с каждой игрой у нас все больше и больше росла уверенность, что мы не ошиблись.

Я хотел бы отметить моих помощников, которые оказали большое влияние на мою судьбу как тренера. Я им очень благодарен. Это люди, которые стояли рядом со мной, которые верили в меня, которые разделили мои идеи. Большое спасибо.

Быть футболистом, капитаном сборной - это очень тяжелая ноша. Но быть ее тренером - гораздо труднее. Поэтому хочу сказать всем будущим тренерам - верьте в себя, никогда не сдавайтесь, и вас ждет успех ", -цитирует Шевченко "Футбол 24"

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Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Смог выиграть группу Лиги Нации и вывести сборную на Евро-2020.