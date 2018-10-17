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среда, 17 октября 2018 00:33

Шевченко рассказал, доволен ли матчем с Чехией

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Шевченко рассказал, доволен ли матчем с Чехией
Шевченко прокомментировал победу над чехами. Фото: ФФУ

В поединке Лиги наций против Чехии Украина добыла минимальную победу (1:0), забронировала за собой первое место в группе и вышла в финальную стадию турнира.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко так прокомментировал результат:

"Понравилось то, что команда контролировала ход игры. Были моменты, когда было тяжело, соперник сбалансировано играл. У чехов было несколько моментов в первом тайме после индивидуальных ошибок, мы предупреждали об этом.

В целом я доволен игрой. Хотелось бы в таких моментах заканчивать игру чуть быстрее. Были моменты, когда мы могли забивать. Доволен Яремчуком. Он на правильном пути. Он переживает, что не забивает, но это не проблема. Главное, что у него есть моменты, он делает большой объем работы. Команда растет. Будем надеяться, что продолжим в том же духе", - сказал Шевченко в эфире канала "Футбол 1".

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Последний матч в Лиге наций команда Андрея Шевченко сыграет против Словакии 16 ноября.

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