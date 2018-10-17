Украина тремя победами набралась солидности в Лиге Наций

Украина не потеряла еще ни одного балла

Сборная Украины одолела в Харькове сборную Чехии 1:0 и досрочно выиграла свою группу Лиги Наций. Мяч забил Руслан Малиновский. Теперь украинцы будут иметь лучшую стартовую позицию во время жеребьевки отбора к Евро-2020 и, в случае непопадания в число двух лучших команд в отборе, могут побороться за путевку как победитель группы Лиги Наций.

Сборная Украины в этом турнире выглядела наиболее сбалансированной командой и закономерно заняла первое место. Тренерские отставки и игровые кризисы, в которые попадали соперники, сделали нашу сборную явным фаворитом группы. Андрей Шевченко набрался опыта на тренерском мостике и сделал первый успешный шаг в становлении себя в качестве квалифицированного наставника.

С другой стороны - жаль, что вместо полноценного отбора к Евро, мы играли полуофициальный турнир. Основные игроки нашей полузащиты - Коноплянка и Ярмоленко стремительно приближаются к отметке в 30 лет, а Марлос вообще уже преодолел ее. Оно якобы еще не страшно, но уже сейчас на статус нового лидера сборной претендует Руслан Малиновский, которому всего 25 лет.

Нашей команде явно не хватает нападающего хотя бы одного уровня с полузащитниками. Яремчук в сборной играет роль Артема Беседина с "Динамо". Он имеет матч несколько моментов, но все никак не найдет на поле ворота. Между тем Андрей Шевченко, пожалуй, мечтает о нападающего, хотя бы иногда решал судьбу матчей самостоятельно, как делает каждый центрфорвард, уважающий себя.

На этот раз на поле обошлось без традиционного ляп Андрея Пятова. Голкипер сыграл должным образом: ликвидировал выход один на один и взял несколько дальних выстрелов. Этого оказалось достаточно для победы.

Гол:

1:0 – 43 Малиновский.

Украина – Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 70), Малиновский (Зинченко, 86), Ярмоленко, Яремчук.

Чехия – Павленка, Челюстка, Новак, Гебре Селассие, Брабец, Барак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Шик (Крменчик, 73), Выдра (Змргал, 67).

Предупреждения:

Челюстка (19), Ракицкий (39), Павелка (90).

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Следующую игру сборная Украины сыграет в Словакии против местной сборной. Однако матч ничего не решает – наша сборная досрочно стала победителем группы.