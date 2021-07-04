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воскресенье, 04 июля 2021 07:36

Шевченко прокомментировал поражение от Англии

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Шевченко прокомментировал поражение от Англии
Шевченко не удалось совершить чудо Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение Англии (0:4)и вылет из турнира.

– Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Знали, что у англичан будет преимущество. Потеряли Кривцова, центрального защитника, который мог хотя бы какую-то конкуренцию составить на втором этаже. Это для нас была ощутимая потеря.

- Пропустили быстрые голы в начале первого и второго таймов.

– Опять же – это эпизоды, которые мы не доиграли. Команда ни в коем случае не отказывалась от своей структуры игры, своих принципов. Были очень хорошие эпизоды в игре, когда мы хорошо контролировали, создавали моменты. Есть разница в классе.

У англичан было большое преимущество на втором этаже, они использовали его.

- Насколько не хватало Малиновского?

– Если бы у нас были все игроки, команда укомплектована была бы лучше, игроки бы не получали на протяжении турнира травмы, приехали в лучшем состоянии – думаю, все равно было бы тяжело повторить результат, который мы сделали.

- Итоги Евро для команды.

– Не буду подводить итоги, особенно сейчас. Сделаем, когда прилетим в Киев, поговорим, что было хорошо сделано, а что плохо, – сказал Шевченко.

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Сборная Украины провела на турнире 5 матчей. Дважды выиграла, трижды проиграла. Выход в четвертьфинал стал наивысшим достижением команды.

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