Шевченко прокомментировал невызов Зозули в сборную Украины

Роман Зозуля пока проигрывает конкуренцию за место в составе сборной Украины.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов накануне поединка 4-го тура отбора на Евро-2020 против Люксембурга.

"Что касается восстановления, то процесс проходит нормально. После тренировки оценим состояние игроков. В принципе, все готовятся, но есть определенные проблемы в Беседина и Бутко. ​​Впрочем, решение относительно их участия примем вечером. Из Степаненко все нормально, он готовится к игре.

Зозуля? У нас большое количество игроков, по которым мы наблюдаем. Он входит в этот список. Я выхожу только из интересов сборной. Мы решаем, какие игроки на данный момент лучше подходят под стиль команды. Никаких вопросов к нему нет, он проводит классный сезон и мы желаем ему успехов в стыковых матчах "Альбасете" за выход в Примеру. Повторюсь, мы наблюдаем за его игрой, но вызываем тех, кто лучше на данный момент."

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Напомним, сборная Украины лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. Поединок Украина - Люксембург состоится в "Арене Львов" 10 Июня, начало - в 21:45. В первом матче между этими командами "сине-желтые" одержали волевую победу благодаря автогола на последних секундах игры.