Шевченко переоценил своих игроков

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

В матче 3-го тура отбора к Кубку мира сборная Украины не смогла обыграть Казахстан -1:1. Что нужно знать об игре на "Олимпийском"?

Андрей Шевченко провел ротацию. По сравнению с предыдущим матчем против Финляндии в стартовом составе вышло сразу 6 новых игроков.

Сборная Украины играла в 2 форварда. Шевченко отказался от схемы с 3-мя центральными защитниками. Максимально насытил середину поля и поставил 2 нападающих.

2 разных тайма. Если в 1-м тайме украинцы имели полное преимущество, то после перерыва игра выровнялась, и гости смогли сравнять счет. Во втором сборная Украины выглядела очень слабо. Явно не хватало физических сил.

Подвела реализация. В 1-м тайме украинцы имели все возможности закрыть вопрос победителя матча. Могли забивать почти все игроки, но подвела реализация. Самым большим неудачником стал Жуниор Мораес, мог забивать неоднократно.

Замены не усилили игру Украины

Претендовали на пенальти. Арбитр матча мог дважды ставить пенальти в ворота казахов после падений Жуниора Мораеса и Артёма Довбика в штрафной площадке гостей. Отсутствие ВАР не позволило арбитру посмотреть видеоповтор.

Александр Зинченко провел сильный матч. Игрок "Манчестер Сити" вел игру команды, отдавал много острых передач.

Отсутствие лидера. В нужный момент не нашлось игрока, который бы взял ответственность на себя.

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Замены не усилили игру. Марлос не показал ничего в атаке. Зубков имел хороший момент, но не смог его реализовать. Довбик старался, но ему не хватило опыта.

Шевченко переоценил возможности игроков. Украина потеряла очки в матче, где полностью переиграла соперника. Футболисты слишком расслабились почувствовав преимущество, а потом не смогли собраться.

В другом матче группы Франции в гостях минимально переиграла Боснию и Герцоговину -1:0. После 3 матчей сборная Украины набрала 3 очка и занимает 2-е место. Лидирует Франции с 7-ю баллами. 23 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против Бахрейна в рамках подготовки к Евро-2020/21.