План Шевченко сработал: почему Украина не проиграла Франции

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: REUTERS

В 1-м матче отбора к Кубку мира сборная Франции сыграла вничью с Украиной 1:1. Что нужно знать об игре в Париже?

Украина имела кадровые проблемы. Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко не могли играть из-за травм.

Андрей Шевченко удивил составом. Наставник сборной Украины избрал тактику с 3 центральными защитниками. Украинцы вышли на матч без вингеров. Динамовцы Александр Караваев и Виталий Миколенко за отвечали целый фланг. Таким образом Шевченко максимально насытил середину поля.

Дидье Дешам обошелся без неожиданностей. Тренер сборной Франции выставил сильнейший состав. Разве что на скамейке запасных остался полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

План Шевченко сработал. Украина оставила соперника без пространства. Хозяева владели игровым и территориальным преимуществом, но никаких дивидендов от этого не имели.

Наставник сборной Украины избрал тактику с 3 центральными защитниками

Франции хватило на 15 минут. Хозяева в начале игры пытались форсировать события на поле, действовать на скорости. Создали несколько моментов, а после забитого гола уменьшили темп игры.

Провал лидеров сборной Франции. Все лидеры французов провели слабую игру. Команде Дешама не хватало игрока, который бы повел команду за собой. Килиан Мбаппе был заменен. Гризманн не запомнился ничем, кроме гола. Погба не усилил игру.

Украине повезло с голом. Удар Сергея Сидорчука шел мимо створа ворот, но рикошет от защитника сборной Франции подарил сборной Украины гол.

Противоречивое судейство. На матче не работал ВАР. В случае с 1-м голом игрок сборной Франции находился в офсайде.

Хороший матч от фланговых игроков. Виталий Миколенко и Александр Караваев удачно сыграли в обороне и были активными в атаке.

Ничья - справедливый результат. Индивидуальное мастерство позволило забить Гризманну, а удача - Сидорчуку. Командная игра украинцев нивелировала индивидуальное мастерство французов. Ни одна из команд не наиграла на победу.

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28 марта сборная Украины сыграет против Финляндии. Начало матча в 21:45. В другом матче группы Босния и Герцеговина разошлась миром с Финляндией -2: 2. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира-2022. Команда, которая займет 2-е место будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где состоится финальная часть.