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вторник, 01 июня 2021 20:40

Шевченко объявил заявку сборной Украины на Евро

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Шевченко объявил заявку сборной Украины на Евро
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил официальную заявку национальной команды на Евро-2020/21.

Перед именем и фамилией футболиста - его постоянный игровой номер на турнире, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Вратари: 1. Георгий Бущан с "Динамо", 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин оба - "Шахтер".

Защитники: 2. Эдуард Соболь с "Брюгге",Бельгия 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов - все "Динамо", 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко оба - "Шахтер".

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Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос представляют "Шахтер", 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков с "Динамо", 7. Андрей Ярмоленко с "Вест Хэма", Англия , 8. Руслан Малиновский - "Аталанта", Италия, 14 Евгений Макаренко с "Кортрейка", Бельгия, 17. Александр Зинченко с "Манчестер Сити", Англия, 18 Роман Безус - "Гент", Бельгия, 20. Александр Зубков с "Ференцвароша", Венгрия.

Нападающие: 9. Роман Яремчук - "Гент", Бельгия, 19 Артем Беседин - "Динамо", 26 Артем Довбик из "Днепра-1".

С тех футболистов, которые находятся в тренировочном лагере сборной Украины, в заявку не вошли Андрей Лунин с "Реала", Испания, Александр Сирота, Богдан Леднев оба - "Динамо" Артем Бондаренко - "Мариуполь" и Богдан Михайличенко "Андерлехт".

Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Владимир Шепелев, Жуниор Мораес и Александр Андриевский не готовились к турниру из-за травм.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

В рамках группового этапа сборная Украины сыграет в группе С вместе с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Следующий свой матч национальная команда проведет 3 июня в рамках подготовки к турниру против Кипра.

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Дата
01
июня

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