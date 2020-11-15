Шевченко нашел причину неудачной игры Зинченко

Зинченко сыграл не лучшую игру. Фото Рейтер

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ошибки полузащитника Александра Зинченко, которые привели к двум голам в наши ворота.

– Ошибки имели место. Однако Зинченко в начале матча получил травму, было заметно, что он играет с определенными ограничениями. У него были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались, и в середине поля. С этого и состоит футбол.

Просто мы были наказаны за свои ошибки, а свои моменты не реализовали, – сказал Шевченко.

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Сборная Украины проведет последнюю игру Лиги наций во вторник, 17 ноября в гостях против Швейцарии. Нашу команду устраивает и ничья.