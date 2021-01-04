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понедельник, 04 января 2021 18:53

Шевченко может заменить Лэмпарда в "Челси"

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Шевченко может заменить Лэмпарда в &quot;Челси&quot;
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко стал претендентом на пост наставника "Челси".

Неудачная серия в АПЛ заставила боссов клуба задуматься над заменой Фрэнка Лэмпарда, сообщает Le 10 Sport.

Главный тренер сборной Украины своей работой во главе "сине-желтых" поразил владельца лондонцев Романа Абрамовича. Российский миллиардер имел прекрасные отношения с украинцем еще во время выступлений последнего за Челси 2006-2008 годах. Сына Шевченка - 14-летнего Кристиана - воспитывают в академии "Челси".

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Андрей Шевченко начал тренерскую карьеру 2016-го, когда сначала стал помощником главного тренера сборной Украины, а затем возглавил национальную команду. Соглашение наставника с УАФ действует до лета 2021 года с возможностью порождения еще на 1,5 года.

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